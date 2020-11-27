Експерт розповів, що термін інкубаційного періоду коронавірусу становить від 1 до 14 діб.

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що в Україні потрібно вводити локдаун на два місяці.

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Коментуючи слова глави МВС Арсена Авакова, який виступив за введення локдауну на три-чотири тижні, Кравченко сказав, що той правий лише частково. На його думку, в Україні необхідно ввести більш тривалий локдаун.

Експерт розповів, що термін інкубаційного періоду коронавірусу становить від 1 до 14 діб. Є випадки, коли доходить до 21 доби. Після прояву перших симптомів пацієнт заразний ще мінімум 10 днів.

"Тобто, ми повинні до 21 дня приплюсувати ще 10 діб і все це перемножити на два... щоб ми ефективно вплинули на розвиток хвороби і розірвали ланцюжок передачі хвороби", – сказав він.

Він зазначив, що локдаун в Україні необхідно вводити на два місяці.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантин на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

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Автор: Людмила Жерновська