Посилений карантин може бути запроваджений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун не йдеться.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
Читайте такожКарантин не допоможе: лікар назвавши спосіб зупинити епідемію коронавірусу в УкраїніУ Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначені.
"Остаточного рішення немає, це один з 3-4 робочих варіантів", – сказав співрозмовник видання в Кабміні.
Джерело окремо підкреслило, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.
Крім того, за словами співрозмовника видання, ідею з посиленням обмежень вже після Нового року нібито підтримує президент Володимир Зеленський.
Локдаун в Україні: що відомо
- 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.
- Зазначимо, уряд повідомить про нові обмеження за 7 днів до їх запровадження.
- У Кабміні оцінили ймовірність "новорічного" локдауну
- У "Слузі народу" назвали нову умову для введення локдауну і уточнили, що він передбачатиме
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram