Джерело в ЗМІ окремо підкреслило, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.

Посилений карантин може бути запроваджений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун не йдеться.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

Читайте такожКарантин не допоможе: лікар назвавши спосіб зупинити епідемію коронавірусу в УкраїніУ Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначені.

"Остаточного рішення немає, це один з 3-4 робочих варіантів", – сказав співрозмовник видання в Кабміні.

Джерело окремо підкреслило, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанту в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.

Крім того, за словами співрозмовника видання, ідею з посиленням обмежень вже після Нового року нібито підтримує президент Володимир Зеленський.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН