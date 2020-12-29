Гостра фаза пандемії триватиме до кінця 2021 року, прогнозує експерт.

Ситуація з коронавірусом може покращитися влітку 2021 року, тоді ж можливі послаблення карантину.

Таку думку висловив голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Можна влітку очікувати на поліпшення ситуації з COVID-19. Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії триватиме все ж до кінця 2021 року. Але це не означає, що не будуть послаблюватися карантинні заходи і життя не буде повертатися до більш звичного ритму", - зазначив імунолог.

Читайте такожМіністр Кабміну: Україна отримає від COVAX 16 мільйонів доз вакцини, а не 8 (відео)

Він також розповів, коли COVID-19 можна буде назвати сезонною інфекцією.

"Імунітет у частини населення Землі буде формуватися через хворобу, але до колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID - 19 стане сезонною інфекцією, повинен пройти ще рік, тобто до кінця 2021 ми говоримо про гостру фазу пандемії", - заявив Лапій.

Коронавірус в Україні: статистика

Станом на 29 грудня 2020 року в Україні зафіксовано ще 6 тисяч 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізували 1 тис. 298 осіб, летальних випадків – 232, одужали – 16 тис. 106 осіб.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому в Україні стали робити менше ПЛР-тестів на коронавірус.

У МОЗ заявили, що не планують скасовувати або переносити посилення карантинних заходів в Україні з 8 по 24 січня.

Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що українці будуть поступово повертатися до звичайного "докоранвірусного" життя з квітня наступного року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован