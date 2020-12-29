МОЗ поки не планує послаблювати карантин / УНІАН

Ситуація з коронавірусом може покращитися влітку 2021 року, тоді ж можливі послаблення карантину.

Таку думку висловив голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Можна влітку очікувати на поліпшення ситуації з COVID-19. Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії триватиме все ж до кінця 2021 року. Але це не означає, що не будуть послаблюватися карантинні заходи і життя не буде повертатися до більш звичного ритму", - зазначив імунолог.

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Він також розповів, коли COVID-19 можна буде назвати сезонною інфекцією.

"Імунітет у частини населення Землі буде формуватися через хворобу, але до колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID - 19 стане сезонною інфекцією, повинен пройти ще рік, тобто до кінця 2021 ми говоримо про гостру фазу пандемії", - заявив Лапій.

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Автор: Юрій Годован