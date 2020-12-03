Лікар пропонує заборонити масові скупчення людей під час пандемії.

Дозволити уникнути повного локдауну в Україні можна за допомогою дотримання маскового режиму й соціальної дистанції.

Таку думку висловив лікар, президент асоціації анестезіологів Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Свідомість громадян України в дотриманні маскового режиму, дотриманні соціального дистанціювання дозволили б уникнути локдауну", - зазначив він..

Лікар додав, що в розвинених країнах досить великі штрафи за порушення епідемічних вимог. Для зменшення кількості хворих на коронавірус, за його словами, потрібно заборонити масові скупчення людей.

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"Заборонити святкування масові, до яких ми звикли. Думаю, один рік слід перетерпіти і утриматися від цього, бо не завжди хвора людина знає, що вона хвора. Є безсимптомний перебіг захворювання. І навіть до початку клінічних симптомів людина може бути небезпечна контагіозна, небезпечна для оточуючих. Мене, чесно кажучи, дуже дратують ті люди, які категорично відмовляються носити маску, категорично відмовляються дотримуватися елементарних заходів. У масці важко дихати? У масці не важко дихати, якщо маску міняти, якщо маска не носиться два місяці, ті пори в тканини не забилися. Абсолютно спокійно можна ходити в масці", - зазначив лікар.

Оптимальним періодом для введення локдауну з економічної точки зору Дубров назвав кінець грудня - на два-три тижні.

Також Дубров припускає, що з точки зору економіки краще вводити локдаун з кінця грудня протягом двох-трьох тижнів.

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"Я не економіст, я лікар - тут мені важко говорити. Транспорт - знову ж таки, дотримуючись правил протиепідемічних в транспорті, це було б безпечно. Якщо маршрутка набивається повна, не закриваються двері, і частина людей тримає маску на підборідді або під носом, знову-таки, це небезпечно і такого бути не може", - додав він.

Локдаун в Україні: що відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомі можливі терміни нових обмежень. Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну у країні є, проте його дата поки невідома. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

3 грудня ЗМІ повідомили, що Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.

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Автор: Юрій Годован