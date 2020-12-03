Лікар зазначив, що обмежувальні карантинні заходи могли дати результат ще навесні, коли кількість заражених COVID-19 була мінімальною..

В Україні посилення карантину не дозволить впоратися з епідемією COVID-19 - здолати вірус можна буде тільки після вироблення колективного імунітету, для чого більшість громадян повинні перехворіти.

Про це лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні Євген Дубровський розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Саме такий спосіб медик назвав найбільш дієвим для боротьби з епідемією коронавірусу.

"Ви дуже здивуєтеся, але моя відповідь така - велика частина людей хворіє і повинна перехворіти", - заявив Дубровський.

На думку лікаря, саме це зараз відбувається в Україні.

"Процес вже запущений, його зупинити не вийде. Ми можемо міркувати, мудрувати, говорити про якісь закриття, карантин - це просто все відтягує час. Це нічого не змінить. Все одно велика частина людей перехворіє", - підкреслив він.

Дубровський також зазначив, що обмежувальні карантинні заходи могли дати результат ще навесні, коли число заражених COVID-19 було мінімальним, і хворих "можна було відстежити, ізолювати, в обсервацію посадити".

"Я не тільки про Україну кажу - весь світ вчинив дивно. ВООЗ називає хворобу найнебезпечнішою. Ну добре, ви називаєте, а потім з Китаю на весь світ летять літаки. Це порушує закони будь-якої країни, України, в тому числі. Якщо це особливо небезпечне захворювання, хто дав право без обсервації розвозити людей по всьому світу", - обурюється лікар.

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Локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

2 грудня Шмигаль повідомив, що карантин вихідного дня Кабмін не продовжуватиме. На території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

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Автор: УНІАН