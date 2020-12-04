Дубров пропонує прив'язуватися до цифри щодо заповненості ліжок.

Жорсткий локдаун в Україні потрібно вводити в разі заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом на 70-75%.

Таку думку озвучив лікар, президент асоціації анестезіологів Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Все-таки кількість ліжок від трьох тисяч закладів, 242 було на початку, на сьогодні понад 600 закладів, 61 тисяча 674 ліжка. Тобто, в принципі, багато чого робиться. Апаратів ШВЛ, я, як президент Асоціації, щорічно збираю звіт зі служби, то на початку року у нас було 3600 апаратів ШВЛ", - зазначив він, додавши, що сьогодні їх вже близько 5000.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи будуть українців масово тестувати на коронавірус

Задіяно з них менше 700, додає лікар. Кисневих ліжок було в рази менше-8 тисяч було на серпень, зараз їх 31 тисяча.

"Я не політик і не прогнозист, я можу говорити про те, що мені здається, вводити жорсткий локдаун слід в тому випадку, коли кількість ліжок буде заповнена на 70-75%. Це моя особиста думка. Коли ми підходимо до порогу 75%, мені здається, вже слід жорсткі заходи з боку уряду приймати. А зараз заповнюваність 50%", - резюмував експерт.

Локдаун в Україні: що відомо

За даними ряду ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомий можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, проте його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

3 грудня ЗМІ повідомили, що Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован