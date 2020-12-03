Чи буде в Україні локдаун - поки невідомо.

Керівники різних рівнів - від лікарень до країни в разі введення локдауну повинні аналізувати помилки, прогалини й розбиратися, що можна зробити краще.

Таку думку висловив лікар, президент Асоціації анестезіологів Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу.

"І за той період, у разі локдауну два або три тижні, експерти кажуть, що слід вводити локдаун протягом трьох тижнів, то за ці три тижні не просто сидіти і відпочивати, а наздоганяти те, що не було зроблено навесні і те, що недороблено протягом з весни до зими", - зазначив експерт.

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Лікар констатує: недоробок було достатньо.

"Головне, на чому слід сконцентруватися, це на максимальному забезпеченні ліжок киснем, проведенні аудиту помилок, що було зроблено так, що було зроблено не так. І подальша робота", - резюмував він.

Локдаун в Україні: що відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну у країні є, проте його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

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Автор: Юрій Годован