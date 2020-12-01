Остаточну дату початку локдауну поки офіційно не оголосили.

Посилення карантину та жорсткий локдаун на новорічні свята не матимуть сенсу, вважає лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24".

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"Це чергове політичне ноу-хау, яке винаходиться в нашій країні, і це не має жодного відношення до епідеміології. Не знаю, як все населення, але я втомився від експериментів, які робляться. Ми повинні розуміти, що жоден прогноз, жоден локдаун, карантинні заходи, які впроваджувались нашим урядом, не виправдалися. Черговий локдаун буде безглуздим", - заявив інфекціоніст.

За його словами, статистика свідчить, що динаміка захворюваності на ГРЗ на новорічні свята традиційно знижується.

Александрін прояснив ситуацію із запровадженням жорсткого локдауну на новорічні свята. "Це виходить тому, що люди зустрічаються зі своїм близьким колом, родичами, друзями, з якими вони, в принципі, й так зустрічаються. Але при цьому вони менше користуються громадським транспортом, вони менше ходять у великі колективи, на робочі місця", - пояснює лікар.

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Саме тому він не бачить доцільності у "новорічному" локдауні.

"Сенс мало б запровадження локдауну зараз, до новорічних свят, і якби ми за цей час до чогось готувалися. У мене враження, що уряд влаштовує нові випробування над нашим суспільством", - підкреслив Александрін.

Локдаун в Україні: що відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде введений, наразі обговорюються можливі дати його запровадження - в грудні чи з 2 січня 2021 року.

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Автор: Юрій Годован