9 грудня уряд ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Міністерство охорони здоров'я України розраховує на 40-50% зменшення кількості інфікованих коронавірусом завдяки посиленню карантинних обмежень з 8-24 січня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Ми розраховуємо на ефект не менше 40-50% зниження кількості інфікованих за цей період", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня уряд ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.

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Автор: Леся Лещенко