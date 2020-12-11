За рішенням Кабміну, посилений карантин в Україні буде запроваджено з 8 січня.

В Україні можуть посилити карантин раніше запланованої дати 8 січня. Таку можливість не виключає глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише "Сьогодні".

Нардеп уточнив, у разі обрання нової дати локдауну про це попередять за сім днів до початку його дії. За прогнозами, які озвучив Радуцький, грудень Україна пройде з показниками в 16 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

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"Ніхто не говорить, що це буде саме 8 січня (посилення карантину - УНІАН). Якщо ситуація буде погіршуватися, уряд за 7 днів може попередити про інші дати... Ніхто не буде чекати 8 січня", – сказав він.

Радуцький вважає, що 8 січня буде пікове навантаження через свята, що йому передують.

"Новий рік дасть збільшення, нікуди ми від цього не дінемося", – зазначив він.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Юрій Годован