Остаточного рішення про локдаун в Україні як і раніше немає.

Україні не вдасться уникнути посилення карантину і введення тотального локдауну.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі каналу "Україна 24".

Говорячи про готовність лікарень до прийому пацієнтів, експерт зазначив, що більшість обласних центрів зуміли налагодити систему подачі кисню. Втім, ця проблема залишається актуальною для районних центрів і невеликих міст. При цьому Курпіта зазначив, що "міністр і заступники на вихідних виїжджали в регіони, перевіряли готовність, і їх оцінки не дуже втішні".

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"Я б не був дуже оптимістичним щодо невведення тотального локдауну. Досвід всіх країн Європи говорить, що колись Україна повинна прийти до цього періоду", - підкреслив він.

Локдаун і карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня.

Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00-пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

За інформацією ЗМІ, в Кабінеті міністрів вже погодили дату введення локдауну - жорсткий карантин діятиме з 23 грудня до 15 січня.

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Автор: Юрій Годован