Кабмін вирішив посилити карантин з 8 по 24 січня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому жорсткий карантин в Україні вводитимуть у січні, а не раніше.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Він пояснив, що для МОЗ важливо було провести цей карантин у січні.

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"Чому в січні? Тому що в нас в кінці січня - на початку лютого починається сезонний спалах, зростання кількості хворих на грип. Це та хвороба, яка має такі ж ускладнення, як при ковіді, тобто пневмонії, решта дихальних ускладнень. Окрім того, у нас ще є "природний український локдаун" з 1 по 7 (січня - УНІАН) щодо мобільності населення. В цей період часу у всіх природні канікули, дуже часто люди проводять час з родиною", - сказав міністр.

На уточнююче питання, чому посилений карантин триватиме два тижні, а не більше, він сказав: "Це спричинено через економіку".

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Юрій Годован