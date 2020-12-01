За словами Степанова, до лютого 2021 року потрібно підійти з низьким зростанням захворюваності.

В Україні потрібно ввести локдаун на три тижні, щоб збалансувати зростання захворюваності коронавірусом (COVID-19) до лютого 2021 року.

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Про це в ефірі "Свободи слова" заявив глава МОЗ Максим Степанов. Чиновник зазначив, що, крім коронавірусної хвороби, в країні спостерігається загострення щодо грипу.

"Локдаун, який нам потрібен, – це тритижневий локдаун тому, що крім ситуації з ковідом, яка у нас є, у нас є сезонні загострення по грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", – пояснив міністр охорони здоров'я.

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Автор: УНІАН