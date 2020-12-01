Продовжувати карантин вихідного дня в Україні не будуть, наголосив Степанов.

В Україні не будуть продовжувати дію карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Він нагадав, що будь-які карантинні обмеження вводяться постановою уряду. При цьому зазначив, що карантин вихідного дня закінчився 30 листопада.

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Степанов нагадав, що Україна зараз "знаходиться в достатньо серйозних карантинних обмеженнях, які є сьогодні, завтра і післязавтра. Продовжувати карантин вихідного ми не вносимо, ми не плануємо".

На уточнююче запитання чи означає це, що в найближчі вихідні будуть лише ті обмеження, які є протягом всього тижня, Степанов відповів: "Так".

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня.

Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонено діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

За інформацією ЗМІ, в Кабінеті міністрів вже узгодили дату введення локдауну - жорсткий карантин буде діяти з 23 грудня до 15 січня.

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Автори: Юрій Годован, Надя Пришляк