Кирило Тимошенко заявив, що карантин вихідного дня - це шанс не запроваджувати локдаун в Україні.

Україна може повернутися до локдауну, якщо українці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів, пише НВ.

«Зараз ситуація справді критична. Ми повертаємося до того, звідки починали. Якщо ми не будемо дотримуватися карантину вихідного дня і усіх правил, ми дійсно можемо дійти до локдауну», — сказав Тимошенко.

Він стверджує, що карантин вихідного дня - це шанс не запроваджувати локдаун в Україні.

«Ми хочемо припинити зростання кількості захворювань щодня, стабілізувати ситуацію, якщо вдасться, то знизити кількість захворювань. Поки ми стабілізуємо ситуацію - триває карантин вихідного дня», - пояснив Тимошенко.

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Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

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Автор: Олег Давигора