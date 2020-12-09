Водночас в уряді повідомили, що точної дати введення нових обмежень ще немає.

Анонсований на січень локдаун в Україні за фактом буде не локдауном, а посиленням карантинних обмежень. В Кабміні його називають жорстким карантином.

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Про це ТСН розповіли джерела в уряді. За їх словами, під час обмежень тотальних заборон не буде, а тому це "не зовсім локдаун".

"Називайте це, як хочете, але ж транспорт буде працювати, тому це не зовсім локдаун", - сказав співрозмовник.

Водночас в уряді повідомили, що точної дати введення нових обмежень ще немає і остаточне рішення ухвалюватиметься сьогодні, 9 грудня, на засіданні Кабміну.

Що відомо про січневий локдаун

За інформацією ЗМІ, Кабінет міністрів може ввести локдаун вже з 8 по 25 січня. Однак остаточно з рішенням визначаться у другій половині дня.

Обговорення відповідної постанови, однак перелік імовірних заборон локдауну вже оприлюднений.

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Автор: Дмитро Захаров