Нардеп зазначила, що повна зупинка транспорту для України означатиме колапс.

Запровадити суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних перепусток.

Про це в ефірі Апостроф TV заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що повна зупинка транспорту для України означатиме колапс.

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"Звичайно, в найбільш жорсткі карантини в різних країнах, наприклад, в Китаї, не працював жоден транспорт. Ні міжміське сполучення, ні громадський транспорт. Але, знову ж таки, очевидно, Україні буде досить складно ввести локдаун і для транспорту, тому що це фактично певний колапс", - зазначила вона.

За словами Кравчук, під час жорсткого карантину в березні був ефект несподіванки, люди боялися, зараз же звикли до цифр по захворюваності. Навіть якщо буде повний локдаун, якимось чином людям потрібно буде на роботу виїжджати.

"Тобто це досить складна система спеціальних перепусток. Для того, щоб вводити локдаун на громадський транспорт, вже повинна бути готова ця система - як хто доїжджає. Як медсестра доїжджає, як лікар доїжджає, як працівник атомної станції або будь-яких об'єктів ЖКГ доїжджає на роботу. Це не просто натиснути на кнопку і все зупинити", - підсумувала нардеп.

Карантин в Україні

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Автор: Андрій Василюк