У відомстві прогнозують збільшення випадків захворюваності на COVID-19 після новорічних свят у січні.

Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити посилення карантинних заходів в Україні з 8 по 24 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"Багато запитують, що в нас падає кількість захворілих, чи плануєте переносити чи скасовувати цей карантин", - сказав він.

Степанов пояснив, що МОЗ прогнозує збільшення випадків захворюваності на коронавірус після новорічних свят у січні. Водночас, як наголосив міністр, очікується і сезонний спалах грипу.

"Отже те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, ми не збираємося вносити зміни", - зазначив міністр.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 тис. 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.

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Автор: Леся Лещенко