Ще одним важливим способом захисту є соціальна дистанція.

Медичні маски можуть захистити від зараження коронавірусом навіть при контакті з людиною, яка хворіє на COVID-19. Якщо обидві перебувають у надягнутих масках, ймовірність зараження складає 3-5%.

Про це розповіла екс-заступник міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська, пише "Апостроф".

Вона пояснила, що, крім маски, потрібно дотримуватися соціальної дистанції.

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"Якщо обидві людини будуть в масках, і буде між ними достатня дистанція - від 1 до 1,5 метра - то навіть якщо один з них інфікований, вірогідність того, що інфікується другий, сягає 3-5%. Тобто, вона дуже низька. Якщо люди будуть без маски, то статистика дає від 40 до 60% того, що людина інфікується, якщо буде відстань. Але якщо вони будуть поряд, то людина стовідсотково захворіє. Тому якщо люди будуть носити маски та дотримуватися дистанції, то навіть якщо буде спілкування з хворою особою, вірогідність захворіти дуже і дуже низька", - пояснила медик.

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На свіжому повітрі шанс захворіти значно менший, однак це не стосується перебування у натовпі, наголошує експерт.

"Я вважаю, що на вулиці, коли є дистанція, навіть без маски ви можете не заразитися, тому що є свіже повітря. Тому й кажуть, що треба провітрювати приміщення, давати свіже повітря. Навіть коли почали казати, що штрафуватимуть без маски всюди, потім це виправили. Якщо люди гуляють парком не у натовпі, то вони можуть не вдягати маску", - додала Лісневська.

Батькам екс-міністр радить уберегти дітей від перебування в натовпі, однак не обмежувати перебування на свіжому повітрі.

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"Наразі в нас у школах допускається, що діти молодшої школи можуть не носити маску. Радять їх у коридорі носити. Звичайно, на маленьких дітей це розповсюджуватися не буде. Маленьку дитину не так легко змусити надіти маску, вона може її стягувати, як би батьки не старалися. Але є ще один момент, про який варто сказати. Необхідність дитини перебувати в натовпі і людному місці - мінімальна. Треба уникати присутність дитини в можливих місцях зараження. Парки, вулиці - так, дітям треба гуляти. Проте ходити дітям у торговельні центри чи в якийсь інший натовп не є необхідним", - пояснила медик.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксовано 10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 124 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли – 635689 осіб; одужали – 291060 осіб; летальних випадків – 11075; проведено ПЛР-тестувань – 4243600.

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Автор: Юрій Годован