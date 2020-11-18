Зокрема, у приватній клініці в Дніпрі за 9 місяців віддалено проконсультували понад три тисячі пацієнтів.

Під час пандемії медицина активно переходить в онлайн формат. Лікарі інтернетом не лише консультують пацієнтів, а й можуть порадитися із закордонними колегами.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі така можливість є лише в деяких медзакладах. Зокрема, у приватній клініці в Дніпрі за 9 місяців віддалено проконсультували понад три тисячі пацієнтів. Для таких консультацій створено спеціальний додаток, де завантажені картки пацієнтів.

Люди можуть отримати поради щодо лікування як від сімейних лікарів, так і від профільних фахівців. В онлайні спілкуються не лише із пацієнтами, а й із закордонними колегами. Втім, така можливість є лише в декількох лікарнях Дніпра.

Тим часом в переважній більшості закладів десятиріччями викручуються морально застарілим обладнанням, а часом бракує і його. Хоч якось виправити ситуацію намагаються меценати і благодійники, які ремонтують палати і закуповують обладнання. Наприклад, апарати штучної вентиляції легень, особливо актуальні в умовах епідемії коронавірусу.

І медики і благодійники одностайні - порятунок медзакладів полягає у зміні бюджетних пріоритетів, зокрема, у збільшення витрат на медицину.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

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Автор: Андрій Василюк