За словами депутата, всі карантинні заходи спрямовані на те, аби тримати резерв у 20%.

В Україні зараз завантаженість медичної системи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 становить 80%. І всі карантинні заходи спрямовані на те, аби тримати резерв у 20%.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він наголосив, що головне завдання - не допустити колапсу медичної системи.

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"Прем'єр-міністр повідомив, що на цей час всі країни борються з однією річчю - як не допустити колапсу в медичній системі. Ми зараз умовно знаходимося в стадії 80%, у нас ще є 20% резерв. І всі карантини вихідного дня і локдауни покликані для того, щоб тримати якийсь резерв, щоб не захлинутися. Проблема в тому, що медики кажуть, що для того, щоб повний локдаун спрацював, то потрібно мінімум 15 днів, а бажано - три тижні. І тут треба лавірувати між ударом по економіці та збереженням життів людей", - сказав Арахамія.

Карантин вихідного дня в Україні

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Автор: Андрій Василюк