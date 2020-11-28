В Україні зараз завантаженість медичної системи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 становить 80%. І всі карантинні заходи спрямовані на те, аби тримати резерв у 20%.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він наголосив, що головне завдання - не допустити колапсу медичної системи.
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"Прем'єр-міністр повідомив, що на цей час всі країни борються з однією річчю - як не допустити колапсу в медичній системі. Ми зараз умовно знаходимося в стадії 80%, у нас ще є 20% резерв. І всі карантини вихідного дня і локдауни покликані для того, щоб тримати якийсь резерв, щоб не захлинутися. Проблема в тому, що медики кажуть, що для того, щоб повний локдаун спрацював, то потрібно мінімум 15 днів, а бажано - три тижні. І тут треба лавірувати між ударом по економіці та збереженням життів людей", - сказав Арахамія.
Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
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