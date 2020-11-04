Захворюваність на коронавірус в Україні взимку тільки зростатиме.
Про це в ефірі Обозреватель повідомив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.
Читайте такожКиєву прогнозують "червону" зону карантину
Він зауважив, що перебіг вірусу в холодну пору буде залежати як від стану здоров’я людей, так і від загального стану захворюваності. Та одночасне інфікування COVID-19 і грипом, зауважує фахівець, підвищує ризик ускладнень і смертності у 6 разів.
Бриль зауважив, що прогнози можна робити з огляду на поведінку громадян.
«Я, звісно, вибачаюся, проте як в Україні не прогнозувати зростання, якщо у вас люди ходять, куди хочуть, і немає ніякої дистанції між людьми? Тут питання не в тому, що вірус мутує, а в тому, як люди мутують у своїй свідомості, щоб це зрозуміти», – відповів лікар.
За минулу добу в Україні зафіксовано 9 тис. 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram