На минулому тижні влада міста вирішила не виконувати рішення Кабміну про запровадження карантину на вихідні.

В Івано-Франківську в суботу та неділю діятиме карантин вихідного дня.

Про це в ефірі радіо «Західний полюс» заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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«У суботу і неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму. На моє переконання, цей карантин вихідного дня нічого не дає, адже говорити про серйозні наслідки не можна, тому що п’ять днів ми працюємо у звичному режимі, а два дні не працюємо… Таким чином не можна перервати ланцюг передавання інфекції», - сказав мер.

На його думку, уряд пішов на такий крок для того, щоб показати, що він щось робить.

«Сьогодні бізнес правильно ставить питання, як компенсувати всі втрати суботи та неділі. Особливо суботи, бо для тих, хто продає одяг, це найприбутковіший день. А зараз на вихідних магазини зачинені та інші заклади теж. Вони несуть великі втрати, бо підприємцям це ніхто не компенсує», - зазначив Марцінків.

Карантин вихідного дня в Україні і демарш мерів

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти кожної суботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

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Автор: Світлана Макринська