Хтось повідкривав сьогодні бари та магазини, а інші зачинилися або працюють лише навиніс.

В Тернополі склалась непроста ситуація навколо зимового локдауну. Мешканці міста заплуталися у наказах та розпорядженнях щодо карантинних обмежень.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Так, міський голова Тернополя Сергій Надал за два дні до початку державного локдауну звернувся до людей із заявою, що у місті немає потреби його вводити, бо кількість недужих на коронавірус йде на спад. Однак напередодні мер написав в мережі ще один допис - начебто він уже готовий дослухатися до рішення Кабміну і посилити карантин у місті у випадку росту захворюваності.

Відтак, хтось повідкривав сьогодні бари та магазини, а інші зачинилися або працюють лише навиніс. Журналісти не знайшли жодної людини, яка б чітко могла відповісти на запитання - у якому саме карантинному режимі живе місто.

Деякі підприємці, що ризикнули відкритись, отримали протоколи від поліції - щонайменший штраф за порушення карантинних вимог складає 16 тисяч гривень.

Досі залишається незрозумілим, як відбуватиметься навчальний процес з понеділка. Мер сказав, що школи працюватимуть у звичному режимі. Однак містяни наразі розгублені – може міський голова знову змінить своє рішення.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Запрещается деятельность бытовых магазинов.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

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Автор: УНІАН