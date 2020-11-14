Очільник МОЗ отримав позитивний тест на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції вдома.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває зараз на самоізоляції вдома.

Про це він повідомив у Facebook в суботу ввечері.

Читайте такожВ Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд

“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19”, - сказав він.

За словами очільника МОЗ, він продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

“Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно”, - зазначив Стеепанов.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, - наголосив міністр.

Вас також можуть зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська