Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває зараз на самоізоляції вдома.
Про це він повідомив у Facebook в суботу ввечері.
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“Друзі, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки сьогодні, на жаль, отримав позитивний тест на COVID-19”, - сказав він.
За словами очільника МОЗ, він продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.
“Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно”, - зазначив Стеепанов.
Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.
“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, - наголосив міністр.
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