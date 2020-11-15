Нардепка зазначила, що й сама не підтримує ідею карантину вихідного дня.

Мерам українських міст, які відмовилися виконувати вимоги карантину вихідного дня, треба "нормально сісти й поговорити" з представниками центральної влади щодо знаходження дієвих заходів боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

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Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що й сама не підтримує ідею карантину вихідного дня.

"Я як представниця комітету з питань гуманітарної політики, який опікується закладами культури, скептично ставлюсь до ефективності карантину вихідного дня. Я слухала думку людей, як це відбувається на практиці. Працює громадський транспорт, працюють великі супермаркети – все одно є місця скупчення людей. Очевидно, що два дні недостатньо, щоб розірвати ланцюг інфікування", - сказала вона.

Водночас "слуга народу" зазначила, що не розуміє демаршу мерів.

"Я за те, щоб разом з місцевим самоврядуванням нормально сісти й поговорити – і знаходити дієві заходи. Я вчора від підприємців сфери ресторанного бізнесу у Тернополі почула думку, що краще піти на двотижневий локдаун, але тоді ніхто не працює, аніж незрозуміло, скільки вихідних працювати в такому режимі. Для закладів культури, громадського харчування – це половина виручки за тиждень, і це ставить під загрозу взагалі роботу цих закладів", - зауважила Кравчук.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Андрій Василюк