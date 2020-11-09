Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що готується термінове збільшення до 80 тисяч ліжок для хворих на COVID-19.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.
«Сьогодні поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які у нас були до цього готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч ліжок. Всі ці ліжка найближчим часом, впродовж місяця, буде забезпечено киснем 80% з них - це буде 60 тисяч ліжок», - повідомив Ляшко.
Він уточнив, що для вказаних 60 тисяч ліжок закуплять кисневі концентратори, про що вже є домовленість.
«І вже є літаки, які будуть везти кисневі концентратори в Україну», - додав урядовець.
Крім того, додатково буде розширена мережа забезпечення киснем. «Зараз відпрацьовується кожен конкретний заклад, який буде постачати або газоподібний кисень, або рідко подібний кисень в кожну лікарню. Щоб кожен українець отримав медичну допомогу, якої він потребує», - зазначив Ляшко.
Він додав, що третій етап - це розгортання тимчасових шпиталів у пристосованих приміщеннях. «Закликаю вас всіх дотримуватися протиепідемічних норм, носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, щоб Україні не знадобився третій етап, щоб ми не розгортали шпиталі у пристосованих приміщеннях», - заявив Ляшко.
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