Упродовж місяця до 80% будуть забезпечені киснем, заявив головний санітарний лікар.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що готується термінове збільшення до 80 тисяч ліжок для хворих на COVID-19.

Читайте такожСтало відомо, коли Кабмін прийме рішення про посилення карантину на вихідних

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які у нас були до цього готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч ліжок. Всі ці ліжка найближчим часом, впродовж місяця, буде забезпечено киснем 80% з них - це буде 60 тисяч ліжок», - повідомив Ляшко.

Він уточнив, що для вказаних 60 тисяч ліжок закуплять кисневі концентратори, про що вже є домовленість.

«І вже є літаки, які будуть везти кисневі концентратори в Україну», - додав урядовець.

Крім того, додатково буде розширена мережа забезпечення киснем. «Зараз відпрацьовується кожен конкретний заклад, який буде постачати або газоподібний кисень, або рідко подібний кисень в кожну лікарню. Щоб кожен українець отримав медичну допомогу, якої він потребує», - зазначив Ляшко.

Він додав, що третій етап - це розгортання тимчасових шпиталів у пристосованих приміщеннях. «Закликаю вас всіх дотримуватися протиепідемічних норм, носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, щоб Україні не знадобився третій етап, щоб ми не розгортали шпиталі у пристосованих приміщеннях», - заявив Ляшко.

Нове посилення карантину в Україні

З 9 листопада посилились карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

МОЗ пропонує ввести жорсткий "карантин вихідного дня"

Віктор Ляшко заявляє, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.

Він додав, що з понеділка всі планові операції та планові госпіталізації "заборонені в наших лікарнях".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров