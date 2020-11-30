За словами міністра, спочатку треба отримати попередні підсумки щодо результатів дії карантину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що його відомство не пропонуватиме уряду продовжити дію карантину вихідного дня.

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Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, главу МОЗ запитали про імовірність того, що карантин вихідного дня продовжать.

"Ну, не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію", - сказав Степанов.

При цьому, за його словами, "треба ще до кінця оцінити той ефект, який ми отримали від карантину вихідного дня".

Міністр зазначив, що в останній час українці почали відповідальніше ставитися до носіння масок.

"У нас інкубаційний період складає від 14 до 21 дня. Ми в середині цього тижня вже взмозі будемо повідомити попередні результати (карантину вихідного дня). Остаточні результати ми побачимо на наступному тижні - як спрацювали усі без виключення у карантин вихідного дня протягом трьох вихідних, які були", - зазначив Степанов.

Карантин вихідного дня та локдаун

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня.

Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонено діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

За інформацією ЗМІ, в Кабінеті міністрів вже узгодили дату введення локдауну - жорсткий карантин буде діяти з 23 грудня до 15 січня.

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Автор: Віталій Саєнко