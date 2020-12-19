Було додане скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. Цей тест робиться за 15 хвилин.

В Україні цього тижня оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV.

Про це заявив міністр охорони здоров'я, повідомляє прес-служба МОЗ.

А саме, за його словами, основне значення для лабораторної діагностики COVID-19 має метод ПЛР. Лабораторне обстеження таким методом буде проводитись особам, згідно з новим алгоритмом: із підозрою на COVID-19, які мають клінічні ознаки, з будь-якими ознаками інших ГРВІ, а також з ознаками пневмонії.

Читайте такожСтепанов пояснив, чому в Україні роблять менше тестів на коронавірусТакож, як зазначив Степанов, було додане скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. Цей тест робиться за 15 хвилин. Тепер це обстеження буде проводитися наступним особам: із підозрою на COVID-19, з ознаками інших ГРВІ, з ознаками пневмонії; громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19; людям які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19; а також особам, які підлягають плановій госпіталізації.

«Вже отримано понад 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП “Медичні закупівлі України”, в Україну ще буде доставлено 1,5 млн тестів. Мета МОЗ: проведення тестування таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць», - сказав Степанов.

Щодо позитивного результату швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, то, за словами міністра, в деяких випадках він повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР.

«Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого, ймовірного випадку захворювання на COVID-19. У разі отримання негативного результату швидкого тесту на антиген, особа підлягає дослідженню методом ПЛР у випадку наявності симптомів підозрілого або ймовірного випадку на COVID-19», - розповів Степанов.

Він уточнив, що в обов’язковому порядку лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться наступним особам: пацієнтам, які відповідають визначенню підозрілого, ймовірного випадку захворювання на COVID-19; з ознаками ГРВІ, вірусної пневмонії та/або ТГРС; яким не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену; пацієнтам із позагоспітальною пневмонією; контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19; особам, у яких при проведенні дослідження методом ІФА або ІХЛА виявлено Ig A, IgG та/або сумарні IgМ, IgG.

Швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2, як скринінг, можуть використовуватись наступним категоріям громадян: медичним працівникам, працівникам Національної поліції, Служби безпеки президента України, Управління державної охорони та інших осіб, які мають безпосередній контакт із главою держави, працівникам Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та решті категоріям, які за професійною ознакою мають високу ймовірність зараження на COVID-19.

Окрім того, наголосив міністр, змінено алгоритм, який передбачає фінансування сімейних лікарів на закупівлю тестів на антиген для проведення дослідження. Дано відповідне розпорядження очільника МОЗ, щоб до 23 грудня ця робота була налагоджена. У разі, якщо є відповідні ознаки, чи пацієнт підпадає під категорії: ознаки коронавірусної хвороби, будь-які респіраторні захворювання, або був тісний контакт з людиною, у якої підтверджений COVID-19, це дослідження буде рекомендоване сімейним лікарем.

Тест на коронавірус: що варто знати українцям

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Автор: Леся Лещенко