Лікар порадив тим, хто не вірить в коронавірус, влаштуватись волонтерами до лікарень і побачити все на власні очі.

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров звернувся до так званих «атеїстів COVID-19», які заперечують існування хвороби або сумніваються у її реальній небезпеці. Фахівець закликав таких громадян у випадку захворювання не звертатись за допомогою і «помирати вдома».

Читайте такожКарантин вихідного дня: у МОЗ порадили підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні

Звернення лікаря оприлюднено у верифікованому МОЗ Telegram-каналі «Коронавірус_інфо».

Зокрема Дубров запропонував тим, хто не вірить в коронавірус, влаштуватись волонтерами до «ковідних» лікарень і побачити все на власті очі.

"Прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Рук не вистачає, особливо молодшого медперсоналу. Думаю, доби або кількох годин у реанімації з пацієнтами COVID-19 вистачить..."ковідний атеїзм" пройде дуже швидко", – зазначив лікар.

"Ну і велике прохання до COVID-атеїстів: мабуть, не звертатися по допомогу, а просто помирати вдома, синіючи. Якщо ви не вірите в COVID, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", – підсумував він.

Коронавірус в Україні - статистика 18 листопада

В Україні за добу виявили 12496 нових заражених коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 570153 людини, 259079 одужали, 10112 - померли.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров