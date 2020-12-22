Лікар Павло Сільковський розповів, чи варто боятися мутованого коронавірусу.

Велика Британія заявила про появу нового штаму мутованого коронавірусу "VUI – 202012/01", який передається набагато легше, аніж його попередники.

Лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський у коментарі ТСН.ua розповів, що мутація коронавірусу була прогнозованою і в цьому немає нічого дивного, а страх людей перед новою недугою "підігрівають" науковці.

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"У мене таке враження, що страх і паніка настільки заволоділи людством, що просвіту в найближчій перспективі не видно. Прикро, що на підтримку цього страху задіяне і наукова спільнота. Виявили новий штам вірусу. Але від самого початку всім було відомо, що це РНК-вмісний вірус і він може швидко мутувати", — розповів нам Павло Сільковський.

Лікар провів паралелі між коронавірусом і грипом, зазначивши, що щороку грип також мутував, утім, вже зараз його в Україні майже немає.

"З іншого боку, практично кожного року ми мали новий штам вірусу грипу. І якось же людство продовжувало жити. І кордони не зачинялися, і літаки продовжували літати. А тепер локдаун за локдауном, обмеження, комендантські години. Але ж коронавірус почав поширюватися приблизно рік тому. І що дивного, що новий рік приніс новий штам? З грипом раніше було так само. Але вже новий рік, а у нас практично немає грипу. Тоді, як раніше до нового року ми мали вже значну кількість хворих", — зазначає медик.

Павло Сільковський припускає, що люди, які перенесли коронавірусну хворобу, є більш стійкими до грипу.

"За моїми спостереженнями ті, які на початку 2020-го перехворіли на звичайний грип і ГРЗ, потім деякий час не хворіли на COVID-19 навіть після підтвердженого контакту з хворими. Припускаю, що перехворілі на COVID-19 будуть більш стійкими до захворювання на цьогорічний грип. Чому немає досліджень з цього приводу? Щоб хоч якийсь оптимізм на фоні світової істерії", — сказав лікар.

На думку Павла Сільковського, нові штами коронавірусу з'являтимуться все більше, тому люди повинні морально бути до цього готовими.

"Моя позиція — потрібно навчитися з цим жити. Так, мають бути деякі нові правила поведінки і комунікації. Але зачиняти все навколо, лякатися одне одного, істерити — не вихід. Інакше від страху помреш швидше, ніж від нових штамів. Бо вони будуть все нові й нові. Можна заборонити весь транспорт — тоді гарантовано не буде ДТП і смертей від них. Але ж це принесе нові проблеми. Чи не так? Так і тут. Потрібно впроваджувати розумні і логічні правила, а не продукувати все нові заборони і покарання", — вважає Павло Сільковський.

За словами лікаря, панікувати щодо появи нового штаму коронавірусу не потрібно.

"У нас нарощені потужності лабораторій, збільшується кількість ліжок з киснем, лікарі мають неабиякий досвід. Сьогодні ми набагато більш готові до зустрічі з новими штамами, ніж рік тому. То навіщо тоді лякатися?", — додав медик.

Нагадаємо, перший випадок нового штаму коронавірусу виявили в Англії. Про виявлення мутованого коронавірусу влада Великої Британії заявила 14 грудня. Відомо вже про понад тисячу випадків зараження цим новим штамом. 19 грудня британський уряд вирішив посилити карантин від 20 грудня.

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Автор: УНІАН