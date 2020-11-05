В Київській області ще шість лікарень перепрофілюють під надання допомоги хворим на COVID-19. Таким чином буде сформовано долатковий резерв у 345 ліжок.
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Про це йдеться в повідомленні Київської облдержадміністрації.
Зокрема, до перепрофілювання готують такі заклади:
- Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);
- Сквирська райлікарня (100 ліжок);
- Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);
- Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);
- Київська обласна лікарня (100 ліжок);
- Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).
Голова ОДА Василь Володін уточнив, що в області також визначили додатковий перелік потенційних лікарень для лікування пацієнтів із COVID-19. Поки що їх розглядають у перспективі й готуватимуть до перепрофілізації, якщо кількість пацієнтів буде продовжувати зростати.
Йдеться про 13 медзакладів. Вони зможуть забезпечити лікування ще 1,5 тис. пацієнтів.
Коронавірус в Україні - статистика
- За минулу добу в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- За останню добу госпіталізовано 1 269 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 8 378 осіб, здійснено тестувань – 75 598.
- Серед захворілих 369 дітей та 514 медпрацівників.
- За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 осіб; одужало – 184 782 особи; летальних випадків – 7924; проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
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