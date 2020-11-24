Лікар Львівського обласного моргу Дмитро Бондарєв каже, що легені хворого на коронавірус більше нагадують печінку.
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"Легенева тканина в нормі повинна провалюватися під пальцями, а тут вона дуже щільна", - передає слова патологоанатома ТСН.
Він зазначив, що легені змінені не тільки зовні, але і всередині — через тромби.
Медик розповів, хто помирає від коронавірусу найчастіше.
"Вражає людей від 60 років, вони мають складні форми, надлишкову вагу й цукровий діабет", - говорить він.
Коронавірус в Україні: свіжі дані станом на 24 листопада
- В Україні за добу зафіксовано 12 тис. 287 нових випадків коронавірусної хвороби-19, померли 188 осіб.
- Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 403 людини; летальних випадків - 188; одужали 8 тис. 298 осіб.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 647 тис. 976 осіб; одужали 299 тис. 358 осіб; летальних випадків - 11 тис. 263.
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