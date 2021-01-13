Врятувати життя чоловіку не вдалося / фото REUTERS
Мешканець Волинської області повторно захворів на коронавірус і помер від його ускладнень.
Як пише ТСН, про це на брифінгу розповіла держсанлікар області Наталія Янко.
51-річний хворий вперше інфікувався у вересні минулого року, а вдруге захворювання в нього підтвердили у грудні. Врятувати йому життя медики не змогли.
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За словами лікаря, повторне захворювання на коронавірус протікає у важчій формі, ніж первинне.
Загалом у регіоні виявили 16 випадків повторного інфікування.
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