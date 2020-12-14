Надія Бабинець померла вчора від коронавірусної хвороби.

У Львові від коронавірусу померла відома українська піаністка, викладачка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Надія Бабинець.

Про це повідомила у Facebook її подруга Софія Соловій.

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"В це неможливо повірити, і неможливо прийняти. Дві речі, які несумісні між собою - Надія Бабинець і смерть. Але це сталося, вона прийшла і вирвала від нас нашу Надію Данилівну, забрала маму, бабусю, подругу, порадницю, прекрасну піаністку, музикознавця і чуйного педагога", - написала вона напередодні, опублікувавши фото з останньої зустрічі з піаністкою.

Як пише ТСН, Надія Бабинець родом із села Глинськ Львівської області. Народилася у 1965 році, навчалася у Львівській спеціалізованій середній музичній школі-інтернаті та у Львівській національній музичній академії імені Лисенка. Саме в цій академії вона працювала на кафедрі концертмейстерства викладачкою. Гастролювала з хором "Сурма" у США, Польщі, Латвії, Німеччині, Україні як концертмейстерка.

Попрощаються з Надією Бабинець сьогодні о 18:00 у капличці на вулиці Пекарській, 52 у Львові. Похоронне богослужіння розпочнеться 15 грудня об 11:00 у Храмі Святих Володимира і Ольги на вул. Симоненка, 5.

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Автор: УНІАН