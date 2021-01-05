За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві та Одеській області.

В Україні 5334 нових випадки коронавірусної хвороби-19. Найбільше випадків у Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.

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За вчора госпіталізували 1 280 осіб; померли 202 людини, а одужали - 13 850 осіб. За добу зробили 39 286 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

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Але варто відзначити і досить низький показник тестувань-всього за добу було зроблено 13 128 тестів: методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2 107.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 078 251 осіб, з них 733 558 одужали, летальних випадків — 18 927.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Запорізькій області (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: УНІАН