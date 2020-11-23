Лікар наголосила на важливості психологічної реабілітації.

Частина людей, які перехворіли на коронавірус, потребують психологічної допомоги, оскільки ця хвороба впливає на їх емоційний стан. Крім того, одужавшим рекомендують зробити електрокардіограму.

Про це розповіла сімейний лікар Віталіна Олещенко, пише "Обозреватель".

Медик уточнила, що пацієнта вважають таким, що одужав, коли він отримує негативний ПЛР-тест.

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"Після цього важливо зробити електрокардіограму. Повторну комп’ютерну томографію (КТ) я не рекомендую робити", – сказала вона.

Олещенко також розповіла про можливі наслідки перенесеної хвороби.

"В своїй практиці я не відмічаю погіршення стану після того, як людина перехворіла. Пацієнт, який хворів у квітні, робив повторне КТ, в якого було уражено 45% легень. На цьому КТ все було чисто, ніяких залишкових явищ виявлено не було", – розповіла експерт.

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Критично важливих наслідків після перенесеного COVID-19 лікар у своїй практиці не відмічала. Разом з тим вона наголосила, що це захворювання спричиняє негативний вплив на психічний стан хворого.

"Будь-яка хвороба впливає на психоемоційний стан, а якщо говорити про хворобу, від якої немає ліків, це важко піддається розумінню, і людина починає дуже сильно переживати", - пояснила лікар, додаючи, що емоційні люди обов'язково потребують допомоги психолога після одужання.

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Автор: Юрій Годован