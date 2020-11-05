Новини Черкас - екс-хворі на COVID-19 вкрали життєво необхідний апарат для лікування  коронавірусу / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У першій міській лікарні Черкасах пацієнти вкрали необхідний для інфікованих препарат, коли виписувалися з медзакладу.

Про це у Facebook повідомив директор госпіталю Тимофій Тронц.

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За його словами, нині в лікарні перебуває 31 пацієнт з COVID-19. Ситуацію для медиків ускладнив і нещодавній вчинок колишніх інфікованих.

Пацієнти лежали у лікарні з коронавірусом. Та після своєї виписки забрали з собою не тільки власні речі – захопили й пристрої для зволоження кисню.

Ці апарати були без кисню, зауважує Тронц. Ця техніка була життєво необхідна для лікування пацієнтів з ускладненнями від COVID-19.

«Кисень через них (апарати – УНІАН) проходить і зволожується для кисневої терапії», – пояснив лікар.

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Автор: Яна Ставська