За останню добу в регіоні виявили 196 нових хворих на COVID-19.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який навесні поскандалив з президентом та урядом щодо ефективності введення карантину, сам інфікувався COVID-19.

Про це він заявив у Facebook.

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«Ви, напевно, вже знаєте. Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у третій міській лікарні, став «плюсовий». Відчуваю себе нормально, з четверга перебуваю на ізоляції. Почуваюся добре, працюю дистанційно з документами», – розповів на камеру Бондаренко.

Скандал з Києвом у Бондаренка трапився після того, як місто послабило карантинні обмеження 30 квітня, попри постанову Кабінету міністрів. Тоді міський голова запевняв, що приводу посилювати карантин у Черкасах немає, ситуація з COVID-19 контрольована.

В інтерв’ю місцевим ЗМІ у серпні мер Черкас також заявляв про неефективність носіння медичних масок: «Якщо є гарантія і людина хвора, то це зрозуміло, що треба одягати. А якщо людина здорова? То яка маска?», – відповідав Бондаренко.

Станом на 10 листопада в Черкаській області з початку епідемії COVID-19 інфікувалися 10 919 мешканців, з них видужали 6 323. За останню добу в регіоні виявили 196 нових хворих.

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Автор: Яна Ставська