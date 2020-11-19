Іноді хворіють цілі села, але люди продовжують ходити без масок й ігнорувати карантинні обмеження.

У Черкаській області склалася критична ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19. Медичні заклади не можуть приймати інфікованих через брак кисню.

Про це йдеться у матеріалі Обозреватель.

У Черкасах через нестачу ліжко-місць зібралися перепрофілювати пологовий будинок, куди хочуть провести 54 кисневі точки. Та поки їх там немає.

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«У нас до бійок доходить. Привозять важкого пацієнта, який уже не пересувається. Треба знайти місце. Доводиться звільняти ліжку, переводити пацієнта, якому стало легше, в іншу палату. Починається скандал, він буквально чіпляється за кисневу маску і не йде», – цитує видання слова медсестри з Черкаської міськлікарні №3.

Госпіталізують у Черкасах лише громадян з важкими ускладненнями від коронавірусу.

Водночас, за словами лікаря Черкаської обласної лікарні Олександра Дудника, в регіоні місця для інфікованих є.

«Я ось бачу в нас 19 таких лікарень, і вільні місця ще є. Якщо у нас всі ліжка з кисневими точками зайняті, то до нас пацієнтів вже не везуть. Якщо місце звільняється, ми забираємо з районів важких хворих», – пояснив він.

Зараз в обласній лікарні усього 50 кисневих точок, які планують збільшити у півтора раза.

Тим часом у районах регіонів ситуація з киснем ще гірша. Через нестачу «ковідних» ліжок пацієнтів виписують додому, радячи купити пересувний концентратор. Однак часто й важких хворих не вдається прилаштувати до медзакладу.

Іноді хворіють цілі села, але люди продовжують ходити без масок й ігнорувати карантинні обмеження у громадських місцях і транспорті.

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Автор: УНІАН