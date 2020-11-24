Спеціалісти намагаються уникнути перенавантаження кисневого обладнання.

В Івано-Франківську центральна міська клінічна лікарня, яка здійснює лікування хворих на COVID-19, призупинила прийом пацієнтів через перенавантаження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на оперативній нараді у міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа повідомила начальник управління охорони здоров’я міськвиконкому Марія Бойко.

За її словами, ця міра є тимчасовим явищем, аби уникнути перенавантаження обладнання в лікарні, яке використовують для лікування хворих на коронавірус.

Хворих на COVID-19 планують доставляти у міську клінічну лікарню №1 та лікарні, які є довкола Івано-Франківська: Тисменицьку, Богородчанську, Галицьку, Тлумацьку, а також в обласні медичні заклади.

«Тому що величезна кількість пацієнтів перебувають на кисні. Це 28 пацієнтів, які перебувають в трьох реанімаціях, і 60 – на кисневих концентраторах. Перевитрати кисню йдуть дуже великі, і власне для того, щоби дати можливість технічно справно працювати обладнанню, щоби не було якихось надзвичайних ситуацій, є погодження з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації тимчасово припинити госпіталізацію. Але в інші заклади пацієнтів будуть госпіталізовувати за направленням лікарів», - пояснила Бойко.

Вона також нагадала, що усі стаціонари зараз працюють для пацієнтів з COVID-19, немає планової госпіталізації для пацієнтів з хронічними хворобами. Їх просять звертатися до сімейних лікарів.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні залишається «достатньо напруженою». За словами Степанова, українські лікарні за добу поповнилися ще на 1 тис. 403 пацієнта з діагностованим COVID-19.

В Україні за останню добу зафіксовано 12 тис. 287 нових випадків COVID-19, померли 188 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 647 тис. 976 осіб, одужали 299 тис. 358 осіб, летальних випадків - 11 тис. 263.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Яріш