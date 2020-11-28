Лікар зізнався, що поки не сподівається, що держава зробить якісь висновки через пандемію.

Житомирська лікарня №2, де лікують хворих на COVID-19, чекає ще на додаткові ліжко-місця й удосконалює за змогою кисневе забезпечення пацієнтів. Інфікованих там нині розміщують навіть у кардіології.

Про це йдеться у сюжеті hromadske.

За словами завідувача інфекційного відділення Олеся Кутнього, медики вже змушені проводити так зване сортування, аби вистачило місць насамперед для пацієнтів у критичному стані.

Читайте такожCOVID-19: на Київщині може з'явитися ще вісім госпітальних баз

«Ковідологом працюю з 16 вересня. Але досі не можу звикнути, бо такого за своє життя ще не бачив. Ми у кардіології (не інфекційній, не плутайте) розраховуємо на 200 ліжок. На сьогодні ми одним корпусом справляємося. Це важко, нам доводиться швидко виписувати, не класти тих, кого не потрібно. Звісно, це оптимальний варіант, щоб до завершення пандемії ми так дожили», – поділився медик.

Інші працівники закладу розповідають, що деяким молодим хворим доводиться пересуватися у візках через ускладнення COVID-19.

Наразі киснем пацієнти забезпечені. Проте балони доводиться змінювати раз на добу, тоді як до пандемії одного вистачало на тижні.

«До смертей не звикаєш. Навіть якщо їх дуже багато. Але цю роботу хтось має виконувати. Я не у захваті. Я кардіолог. Я хочу залишитися кардіологом, але вже два з половиною місяці я – ковідолог», – зазначає Кутній.

Лікар зізнався, що поки не сподівається, що держава зробить якісь висновки через пандемію.

«Це дивно, що ми живемо з березня у такій страшній кризі, де не вистачає персоналу, але ніхто нічого не буде змінювати. Це страшно», – додав ковідолог.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН