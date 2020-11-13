Міський голова Житомира заявив, що у нього немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження.

У Житомирі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

Про це у Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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«У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження — це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї. До того ж при такій кількості хворих два дні «локдауну» на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи», - написав він.

Також, за його словами, два дні тому працівників міської ради вибірково тестували на наявність антитіл і за результатами на COVID-19 перехворіло 16 осіб із 40.

Мер додав, що наступного тижня всім працівникам шкіл Житомира планують зробити ІФА-тестування.

«Отримавши результати, будемо вирішувати, як відкривати старші класи», - розповів Сухомлин.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду про посилення карантинних заходів у вихідні дні діє безумовно і підлягає виконанню всіма суб'єктами господарювання.

Він підкреслив, що міська влада не має повноважень робити винятки для об'єктів, внесених до переліку постанови про карантин вихідного дня.

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Автор: Світлана Макринська