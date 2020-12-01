Загалом у Києві підтверджено 72277 випадків інфікування коронавірусом.

У Києві за минулу добу зафіксували 1799 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

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Попередній антирекорд у Києві був зафіксований 29 листопада - тоді було підтверджено 1740 заражень.

З початку пандемії в столиці COVID-19 підтвердили вже у 72277 осіб. Померли від коронавірусу 1323 - плюс 31 людина за добу, одужали - 22843.

У Київській області зафіксовано 38528 випадків COVID-19 (841 новий випадок за добу).

Від початку епідемії одужали 12880 людей (186 за добу), померла 661 людина (13 за добу).

Нагадаємо, всього в Україні за добу підтвердили майже 12,5 тисячі нових випадків COVID-19. З початку пандемії заразилися вже понад 745 тисяч осіб, хворими активними залишаються близько 390 тисяч пацієнтів.

Зазначимо, у країні в 12 разів перевищено показник захворюваності коронавірусною хворобою. У Києві цей показник становить 640,1 на 100 тисяч населення при нормі 40.

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Автор: Вікторія Гордієнко