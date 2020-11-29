За словами парламентаря, ймовірність повного локдауну в Україні - 90%.

Кабінет міністрів розглядає можливість введення гнучкої варіації локдауну, яка буде враховувати епідемічну ситуацію в кожному окремому регіоні.

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Про це в ефірі каналу «Україна 24" розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі", - заявив Арахамія.

Парламентар також оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину. Він не виключає, що локдаун можуть ввести на новорічні свята.

"Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні маємо погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. У цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезення людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то здебільшого ця проблема (транспортна – ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці", - уклав він.

Карантин в Україні - чого чекати

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 Листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 Грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.

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Автор: Дмитро Захаров