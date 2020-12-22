Водночас їм необхідно буде виконати ряд умов.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначає, що Україна наразі не заборонятиме в'їзд мандрівникам з Великої Британії.

Читайте такожІснує ймовірність, що новий штам коронавірусу може швидше передаватися від людини до людини - ЛяшкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Уряд України на даний момент не буде забороняти в'їзд подорожуючим з Великої Британії", - зазначив він.

Водночас, за його словами, діятиме ряд обмежень.

"Подорожуючий з Великої Британії повинен мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування коронавірусною хворобою і подальше лікування. Негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Також, у разі відсутності тесту, повинне бути визначене місце 14-денної самоізоляції зі встановленням додатку "Вдома", - пояснив Ляшко.

За його словами, наявність полісу медичного страхування є обов'язковою умовою для тих, хто не є громадянином України.

Новий коронавірус: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з 20 грудня запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагатонебезпечнішим за відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія та Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

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Автор: Тетяна Поляковська