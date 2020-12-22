У Центрі громадського здоров'я підтверджують, що вірус зазнає мутацій.

В Україні наразі не зареєстровано новий штам коронавірусу, який поширився у Великобританії.

Про це заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, повідомляється на сайті ЦГЗ.

Він запевнив, що уся державна лабораторна мережа забезпечена необхідним обладнанням та здатна виявити SARS-CoV-2 у пацієнтів незалежно від його штамів.

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"Наразі вже зареєстровано 12 000 мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному. Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення... Так званий "британський штам" у нас не реєстрували", - запевнив він.

У ЦГЗ вважають, що поява нового штаму вірусу не пов’язана зі стартом вакцинальної кампанії у Великій Британії. Кузін зазначив, що дані про нові штами вказують на те, що вони не означають тяжчий перебіг хвороби або зростання смертності. Проте, ними почали частіше інфікуватися люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

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"Таке зростання вірулентності (заразності) спричинено мутацією шип-подібного протеїну коронавірусу, котрим він зв’язується з клітинами людини, і такий варіант швидше поширюється від людини до людини", - резюмував Кузін.

Новий штам коронавірусу COVID-19: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

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Автор: Юрій Годован