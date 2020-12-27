Він зазначив, що до нього чоловік звернувся як до свого сімейного лікаря.

Пацієнт, у якого лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров зафіксував новий "британський" штам коронавірусу, є молодою людиною. Виявити у чоловіка мутований COVID-19 вдалося в Чехії, де він перебуває на заробітках.

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Про це Петров розповів в інтерв'ю "Обозрєватєлю". Він зазначив, що до нього чоловік звернувся як до свого сімейного лікаря.

"Це пацієнт молодого віку, 24-річний. Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностовано як легку. Гарячки не мав, не мав жодних проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично. Однак він є заробітчанином, постійно проживає в Чеській Республіці. На Закарпаття приїжджає додому на нетривалий період часу. І звернувся до мене як до свого сімейного лікаря", - сказав Петров.

Він згадав, що у чоловіка були ознаки коронавірусної інфекції і йому було зроблено ПЛР-тестування, яке показало негативний результат, після чого пацієнт поїхав назад на роботу до Чехії.

"Після цього ми отримали інформацію про те, що в нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг у Чеській Республіці. Опісля чоловік проінформував мене, що його почали розпитувати санітарні органи цієї країни, звідки він повернувся і так далі. Тому я хотів би сказати, що, як би ми зараз не обмежували пересування громадян, на жаль, вірус вийшов із-під контролю абсолютно у всіх країнах, особливо в таких прикордонних регіонах, як Ужгород, Закарпаття, Львівщина. На жаль, міграція населення дуже активна", - розповів лікар.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.

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Автор: Андрій Василюк