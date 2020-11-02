Головний санлікар нагадав про умови "червної зони карантину.

В разі потрапляння Києва в "червону" карантинну зону роботу громадського транспорту можуть обмежити, а на міжобласний і міжрегіональний транспорт - встановити заборону.

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Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він припустив, що такі обмеження можуть запровадити не відразу.

"Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження роботи громадського транспорту. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт. Маршрути, які їдуть з Києва також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант не виключається", - сказав Ляшко.

Адаптивний карантин в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм’якіші - в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

В Україні адаптивний карантин наразі діє до 31 грудня.

З 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

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Автор: Андрій Василюк