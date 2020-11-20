У Львові такої критичної ситуації, як у Києві чи в Одесі, немає, але вже починається, зазначає волонтер.

Львівська область однією з перших зіткнулася з коронавірусною інфекцією ще навесні цього року і, по суті, ціле літо била рекорди за кількістю як нових інфікованих, так і померлих.

Як ковідний колапс торкнувся регіону, йдеться в матеріалі "Обозревателя".

"У Львові такої критичної ситуації, як у Києві чи в Одесі, немає, але вже починається. Є у нас окремі райони, де просто жах. Наприклад, Новояворівська лікарня. Пацієнти, які там лежать, розповідають про один концентратор на п'ятьох. Днями в істериці зателефонувала місцева сімейна лікарка й випрошувала концентратор зі словами "допоможіть врятувати пацієнта, тому що він в лікарні, де немає кисню". У них постійні перебої, чи то вони його відключають, чи то ще якась проблема — ні від кого не можу домогтися правди. І хоча ми не видаємо концентратори по лікарнях, тому що це апарат виключно для домашнього користування, змушена була дати. Був ризик, що пацієнт не переживе ніч, перебуваючи в лікарні", – зазначила Львівський волонтер Наталія Липська.

Щоб з'ясувати причини проблеми з киснем, журналісти зв'язалися з головлікарем Новояворівської лікарні Григорієм Морозом. Проблема є, погодився він, але вона чисто технічного характеру, і в цілому не впливає на життя пацієнтів.

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"Кисень у нас не централізований, а балонний. І поки перемикаємо їх — проходить хвилин 5-10. Великого страху для життя людини немає, але й такого, звичайно, не повинно бути", – запевняє він.

Гостра нестача кисню спостерігається й у львівських лікарнях, додала волонтер Наталія. Вони масово почали скуповувати концентратори. Зокрема це 8-а лікарня і лікарня в передмісті — Винники.

"Централізовано кисень по лікарнях не розвели. Де вони були всі ці 9 місяців? Я в березні криком кричала: "зробімо в 4-й лікарні, на базі якої знаходиться хоспіс, кисневу систему. Вона там ніколи зайвою не буде". Ні, не треба, говорили. А коли припекло, нарешті в жовтні почали робити проект. Багато втраченого часу, в тому числі й через вибори. Половина грошей використані просто нераціонально", - наголошує волонтер.

Жінка розповіла, що незважаючи на недотримання львів'янами карантину, здається, що медична система поки ще справляється з напливом пацієнтів.

"На вулицях маса людей і машин, навіть у неділю були затори в центрі. Багато хто досі носить маску під носом. Вважають, що закони фізики на них не працюють. Але водночас хворіють і молоді, й діти. У двох хлопчиків був посткоронавірусний менінгіт. У ще однієї дівчинки сатурація 85%, на кисні зараз. А влітку на ШВЛ у Львові була навіть 3-річна дівчинка. Вижила. На жаль, двоє дітей померли. У однієї з них точно було ускладнення від коронавірусу", - підсумувала вона.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжі дані

В Україні станом на 20 листопада зафіксовано 14 тис. 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 229 осіб.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 728 осіб; летальних випадків - 229; одужали 7 тис. 845 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 598 тис. 85 осіб; одужали - 274 тис. 324 людини; летальних випадків - 10 тис. 598.

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Автор: Ольга Робейко